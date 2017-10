Mais dois jogos da chave A, válidos pela segunda fase da Liga Nacional 2017 de Handebol Feminino movimentaram a noite de quinta (12), no município catarinense de Concórdia.

No primeiro duelo o embate ocorreu entre as equipes do Fortaleza IFCE (CE) e a AA UNB Handebol (DF).

A partida iniciou com alternância no placar entre os times, mas aos poucos a equipe do Fortaleza fez valer sua melhor experiência e começou a abrir uma vantagem confortável no marcador, encerrando o primeiro tempo com uma vantagem de oito gols (14 a 06).

Veio o período final e essa vantagem no placar não se alterou, confirmando a primeira vitória da equipe do Ceará nesta fase da competição pelo placar de 25 a 13.

Encerrando a rodada, as anfitriãs da AAU - UnC Concórdia encararam a inexperiente equipe do Amazonas, a Adalberto Valle, em busca de mais uma vitória e de sua classificação antecipada para a fase semifinal da Liga 2017.

E ela veio em um jogo tranquilo para as concordienses, onde a defesa fez sua parte e explorando muitos contra-ataques, um placar amplo foi se construindo. No apito final, festa da classificação concordiense por 47 a 09 (24 a 04 no 1º tempo).

O destaque da partida foi a atleta da AAU, Myllena, com 11 gols marcados.

A AAU - UnC Concórdia estará de folga nesta sexta. O retorno á quadra será no sábado, quando enfrentará a forte equipe da UNIP - São Bernardo (SP), partida essa que definirá quem ficará em primeiro e segundo lugar nesta chave.

O técnico Alexandre Schneider diz estar contente, pois com essa classificação antecipada, permite pensar na possibilidade de trazer para o município concordiense a fase final da Liga e de planejar a equipe para lá.

Sobre o jogo de sábado, Schneider diz: "Temos um interesse muito grande de vencer o jogo no sábado e buscar o primeiro lugar, mesmo sabendo que não teremos facilidade e as dificuldades serão muitas nas semifinais. Mas o importante é que já estamos classificados e mais tranquilos também. Mas vamos em busca da vitória no jogo de sábado e tentar a primeira colocação nesta chave".

Para sábado, Alexandre espera o ginásio lotado, para que o torcedor possa ser, como já tem demonstrado, ser o sétimo jogador em quadra.

A programação para esta sexta é a seguinte:

18:00 - Adalberto Valle (AM) X AA UNB Handebol (DF)

19:30 - UNIP - São Bernardo (SP) X Fortaleza IFCE (CE)

• AAU - UnC Concórdia (SC) folga

Vale salientar que no congresso técnico ficou decidido antecipar o horário dos jogos que encerrarão as partidas desta fase.

Sendo assim, os horários das partidas do dia 14 de outubro (sábado), serão os seguintes:

15:30 - Adalberto Valle (AM) X Fortaleza IFCE (CE)

17:00 - AAU - UnC Concórdia (SC) X UNIP - São Bernardo (SP)

(Fonte: Marcos Terras)