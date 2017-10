Um acidente de trânsito aconteceu no começo da madrugada desta sexta-feira em Seara. Foi um tombamento de veículo na SC-283, próximo ao Restaurante Seefeld.



O jovem Edson Lucas Soares, 21 anos, conduzia o Fox placas MCN-8406, de Concórdia. Ele contou à reportagem da Belos FM que fazia o sentido Seara-Concórdia quando perdeu o controle do veículo em uma curva.



Segundo o motorista, havia água na pista. O carro tombou várias vezes e deixou dois dos três ocupantes feridos. O caso que inspira mais cuidados é o de Everton Lopes, com suspeita de fraturas em membro inferior e, conforme os Bombeiros, ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital São Francisco de Concórdia.



Já Alex Júnior Alves teve ferimentos leves e foi liberado do Hospital São Roque apos ser atendido também pelos Bombeiros.

O motorista Edson Lucas Soares não se feriu. Os três jovens são de Irani e retornavam de Seara. A Polícia Militar Rodoviária Estadual vai apurar as causas do acidente.



O carro teve várias avarias.



(Fonte: Belos FM.)