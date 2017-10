Permanece foragido o detento Lucas Brandão, que escapou do Presídio Regional de Concórdia na tarde da quarta-feira, dia 11. A expectativa é que a direção da unidade prisional se manifeste nesta sexta-feira, dia 13, sobre o ocorrido. Porém, ele estava cumprindo pena no regime semiaberto, que é um regime mais brando.

Conforme já divulgado pela Rádio Aliança, a fuga foi percebida por volta das 15h50 e imediatamente iniciou-se um cercona região para tentar recapturá-lo, o que não foi possível. A suspeita é de que o foragido tenha se dirigido para o Rio Grande do Sul.

Esta não é a primeira vez que há fugas do semiaberto do Presídio Regional de Concórdia. A última vez foi no dia 11 de fevereiro, quando outro detento do semiaberto fugiu no começo da manhã, durante o café.