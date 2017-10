Nesta quarta-feira (11) a equipe sub-20 da ACF/FMEC conquistou mais um importante ponto pelo campeonato catarinense, empatou em 2 a 2 com a equipe de Joinville no Centreventos Cau Hansen, no norte do estado.

Foi uma partida com grande equilíbrio entre as equipes, assim como em todas as partidas disputadas entre as duas equipes, tanto no adulto como nas categorias de base. A equipe da casa abriu o placar aos 15 minutos com Andrei, mas logo aos 18 minutos Fernando empatou para Concórdia. Na etapa complementar a intensidade continuou sendo igual e aos 13 minutos Ewerton ampliou para Joinville, mas sua equipe não conseguiu manter a vantagem e aos 16 minutos Fernando fez seu segundo gol na partida e empatou novamente a partida, terminando empatada em 2 a 2.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)