Ladrões invadiram e furtaram o Posto de Saúde da Vila Jacob Biezus. O fato ocorreu na noite da terça-feira, dia 10. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil de Cocnórdia. Conforme o relato, a invasão no local se deu por uma das janelas da edificação. Do local foram furtados um televisor Toshiba, 40 polegadas e um computador com CPU. O monitor desse equipamento foi encontrado na manhã seguinte, escondido no meio da mata.