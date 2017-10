Evento foi realizado na quinta-feira com o show do cantor Thomas Machado

O Dia da Criança não passou em branco em Concórdia. A Rádio Aliança garantiu a festa da garotada com mais um “Criança Feliz Aliança”, que neste ano, chegou a 17ª edição. O evento foi realizado na quinta-feira, dia 12, na Rua Coberta. Várias atividades marcaram a programação. Brinquedos instalados, sorteio de prêmios e lanche à vontade fizeram a alegria da criançada. A principal atração da tarde foi o show do cantor Thomas Machado, campeão da segunda temporada do Programa The Voice Kids.

Mais uma vez o público lotou a Rua Coberta e a Praça Dogello Goss e de acordo com os organizadores, cerca de 10 mil pessoas marcaram presença. Crianças de todos os bairros, centro e de outras cidades estiveram na festa. “A gente realiza este evento há 17 anos e pra nós da Rádio Aliança é um orgulho poder proporcionar momentos como este às crianças e aos familiares. Estes sorrisos estampados no rosto da gurizada é o motivo desta festa”, comenta o diretor geral da Rádio Aliança, Adelmo Casagrande. “A gente fica feliz por ver tantas pessoas participando e agradecemos ao pais que trouxeram os filhos e também aos nossos patrocinadores e parceiros, sem eles não seria possível realizar um evento como este”, destaca Casagrande.

Mariana Moura Gavazzoni, de nove anos, conta que se divertiu na festa. “Eu achei muito legal, brinquei bastante, vi amigos e adorei. Ano que vem eu quero vir novamente”, adianta ela.

Quem também aprovou o evento foi o pequeno Thomas Machado, que fez o show com o pai e seu irmão. “Gostei da cidade de Concórdia e se puder estarei de volta”, garante. “Também achei muito interessante a iniciativa da Rádio Aliança em promover esse evento no dia da criança. Eu sei que muitas não teriam uma festa dessas neste dia, e hoje vieram até aqui, graças a esta oportunidade”, observou o campeão do The Voice Kids.