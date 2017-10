Uma partida equilibrada foi o que se viu na Arena na noite desta quarta-feira. Diante de pouco mais de 9 mil 217 torcedores - baixo público decorrente das fortes chuvas que atingiram a capital nesta semana, o Grêmio encarou o Cruzeiro, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas em uma infelicidade, saiu derrotado pelo placar de 1 a 0.



O Tricolor iniciou bem a primeira etapa, mantendo-se no ataque e seguro em sua marcação. Chegou a criar oportunidades e assinalou um gol, com Lucas Barrios, mas anulado por impedimento. Já os mineiros tentaram chegar em contra-ataques.



Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor e, com maior posse de bola, ameaçou por diversas vezes. O técnico Renato promoveu as mudanças: com 8 minutos, tirou Jean Pyerre e Arroyo, para colocar Patrick e Everton. Cebolinha quase abriu o marcador aos 22', no que foi a melhor chance gremista na etapa complementar. Em um lance de contra-ataque, aos 24', a Raposa abriu o marcador com Rafael Sobis. A última alteração foi feita, quando saiu Arthur e entrou Beto da Silva.

Com o resultado, o Grêmio segue com seus 46 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela.



Escalação: Marcelo Grohe, Edilson, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Jailson, Arthur, Jean Pyerre, Michael Arroyo, Fernandinho e Lucas Barrios.

Banco: Paulo Victor, Leonardo, Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Bruno Cortez, Kaio, Patrick, Dionathã, Beto da Silva, Everton e Jael.



A arbitragem do jogo foi comandada por Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por José Reinaldo Nascimento Junior e Daniel Henrique da Silva Andrade.

(Fonte: Grêmio)