Fato foi registrado no fim da manhã de quarta-feira, na SC 283, em Fragosos.

Apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista, seguida de colisão em muro, em Concórdia. O fato foi registrado no fim da manhã da quarta-feira, dia 11, na SC 283, na altura da comunidade de Fragosos. O fato foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia. Envolveu um Up Cross, de Jaraguá do Sul, conduzido por um homem de 49 anos, que escapou ileso.