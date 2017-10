Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, dia 11, no Assentamento Maria Rosa, comunidade no interior do município de Passos Maia. O crime foi cometido na frente da própria filha da vítima, uma criança de apenas 12 anos de idade.

Segundo relatou a própria menina à Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta e teriam pedido informação ao pai sobre o caminho até o Assentamento 25 de Maio. Eles sacaram a arma e atiraram três vezes, com um dos disparos acertando as costas de Pedro Raimundo Rodrigues.

A vítima ainda chegou a correr para dentro de casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os envolvidos fugiram logo em seguida. A mulher de Pedro estava em um curso na cidade quando foi informada do assassinato no marido.

A PM realizou buscas na tentativa de encontrar os envolvidos, mas nenhum suspeito tinha sido localizado até a manhã desta quinta-feira, dia 12. A motivação do crime também é desconhecida, com o caso sendo investigado pela Polícia Civil.

(Fonte: Oeste Mais)