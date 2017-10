Segunda rodada do dia não reservou nenhuma surpresa e as equipes dos técnicos Alexandre e Carlone seguem invictas.

Mais dois jogos foram realizados nesta quarta (11), pela chave A da segunda fase da Liga Nacional, que está sendo realizada no município catarinense de Concórdia.

No primeiro confronto as comandadas do técnico Carlone, da UNIP - São Bernardo (SP), não encontraram dificuldades para garantir mais uma vitória na competição, quando enfrentaram a equipe do Distrito Federal, a AA UNB Handebol.



Com mais uma boa atuação da ponta, Daniele, artilheira da partida com nove gols, as paulistanas confirmaram seu favoritismo e venceram pelo placar final de 40 a 08 (18 a 06 no 1º tempo).



Na partida que encerrou a rodada, as anfitriãs da AAU - UnC Concórdia (SC), encararam o Fortaleza/IFCE (CE), que fez sua estreia nesta fase da competição.



E com um mais bem entrosada e com jogadoras mais experientes, as fortalezenses exigiram bem mais das donas da casa nesta partida, que durante o jogo apresentaram alguns altos e baixos ofensivamente.



Mesmo assim a AAU conseguiu manter a vantagem adquirida em seus bons momentos de atuação e fecharam o confronto pelo placar de 34 a 24 (19 a 11 no 1º tempo), e assim somaram mais uma vitória. A ponta, Agda, foi novamente a artilheira da equipe com onze gols marcados.

O técnico concordiense, Alexandre Schneider, disse que já esperava um jogo mais difícil neste confronto e que mesmo com certas atitudes apresentadas pela equipe, ele comemora: "A vitória de hoje praticamente garante a equipe na fase final. Não menosprezando os adversários, mas, a gente percebe que a equipe do Amazonas, tecnicamente é inferior, e com essa vitória amanhã já estaríamos classificados, pois não creio que a UNIP possa perder para uma dessas equipes também. Então nesse sentido estamos contentes pois demos um passo importante. Agora é nos preparar para o jogo de sábado contra a UNIP, e tentar buscar o primeiro lugar na chave. Mas a gente fica preocupado com algumas atitudes da equipe em alguns momentos, e espero que elas possam pensar no que foi feito no jogo contra São Bernardo na fase classificatória. A gente sabe que não vai ser o mesmo jogo, mas esperamos que possamos entrar em quadra com outro foco e quem sabe, conquistar essa vitória".



Nesta quinta (12) teremos a seguinte programação:

18h - Fortaleza/IFCE (CE) x AA UNB Handebol (DF)

19h30 - AAU - UnC Concórdia (SC) X Adalberto Valle (AM)

(Fonte: Marcos Antônio Terras)