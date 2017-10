Prefeito assinou contrato financeiro, firmado com a Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte.

Em breve deve ser iniciada uma reforma no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão, instalado no Parque de Exposições. Na última segunda-feira, 9, o prefeito Rogério Luciano Pacheco esteve com o secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, na capital do Estado, quando foi assinado o contrato de apoio financeiro, no valor de R$ 100 mil, o que garante as obras de reforma no ginásio. Há anos aguardando por melhorias, a estrutura apresenta alguns problemas, principalmente no piso.



A solicitação pelo apoio financeiro, juntamente com o projeto, foi encaminhada há pouco mais de dois meses pela Administração Municipal ao Estado e nesta semana, teve a sinalização positiva, sendo que o recurso consta no orçamento de 2017 e deve ser liberado em breve. O prefeito comemora a conquista, pois se trata de uma estrutura importante para a área esportiva e cultural do município. “As melhorias vão proporcionar melhores condições de conforto, acessibilidade e segurança aos usuários”, destaca Pacheco.



O projeto para a reforma do ginásio está pronto, o que possibilita o início do processo licitatório para as obras, assim que os valores a serem repassados pelo Estado, entrarem na conta da prefeitura. O município terá um percentual de contrapartida, assim o investimento deverá ficar em torno de R$ 161 mil.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)