Evento acontece no fim desse mês.

“A chuva dos últimos dias vai dar uma amaciada na prova. Menos poeira e ainda mais adrenalina”, comenta Gustavo Plieski, diretor da prova de Concórdia e membro do Jeep Clube de Concórdia. A etapa do município de Concórdia será realizada no domingo, 29 de outubro.



A prova já está sendo organizada pelo Jeep Clube de Concórdia, e contará com, aproximadamente, 60 km de percurso, sendo que parte deles serão percorridos dentro de reflorestamentos. A etapa de Concórdia iniciará logo cedo, às 8h01, com largada e chegada na comunidade de Linha Pinhal, interior do município. A prova será composta por reflorestamentos de eucaliptos e plantações de erva-mate.

“O objetivo desse ano foi fazer uma prova mais aberta, sem locais com muitas dificuldades. Isso tudo é para deixar o pessoal que gosta de velocidade feliz. A chuva vai dar uma outra aparência para a prova e esperamos contentar os pilotos e navegadores”, antecipa Gustavo.



Todas as etapas da Copa Scherer contam com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também conta com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg, Hotel Kirst, Fidelys, Fullgaz e SFICHIPS.



Copa Scherer 4x4 Carbon Free



O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos é neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore é plantada.

(Fonte: Carla Dildey)