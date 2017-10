Uma mulher ficou levemente ferida em uma saída de pista registrada no começo da noite desta quarta-feira, dia 11, na BR 153, em Concórdia. O fato ocorreu nas proximidades do posto da Cidasc, no KM 117 da rodovia, por volta das 18h30. A vítima, de 40 anos, dirigia um VW UP, placas de Severiano de Almeida-RS, que teria se perdido em uma curva e sendo projetado para fora da pista e ficando a cerca de 20 metros abaixo da pista.

Conforme informações de populares, que auxiliaram no resgate da mulher, até a chegada do Samu, a mesma estava com escoriações nos dois braços. Ela usava cinto de segurança. A vítima foi levada para avaliação médica no Hospital São Francisco de Concórdia.

De acordo com informações de familiares, ela é enfermeira e trabalha em Capinzal. Estava voltando para casa no momento do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para fazer o levantamento.