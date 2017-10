O Concórdia Atlético Clube pode ficar com o título da Série B do Campeonato Catarinense de 2017. O primeiro já foi dado, quando o time do técnico Mauro Ovelha venceu o Hercílio Luz no primeiro confronto da final por 3 a 1, em Tubarão, no dia 08. Agora, além da vantagem do resultado do jogo, o Galo do Oeste vai ter a torcida a seu favor. A decisão acontece neste domingo no Estádio Domingos Machado de Lima, às 17h.

Para o duelo da final, o CAC pode perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim garante o título. Ovelha comenta que mesmo com esta vantagem, é preciso estar ligado. “Fomos até lá com este pensamento de voltar com a vantagem e conseguimos, mas agora é preciso ter foco e nem pensar nela. Estamos trabalhando para fazer um bom jogo e resolver tudo já no início”, adianta o técnico. “Vamos respeitar nosso adversário, mas será um jogo forte, um jogo duro”, comenta ele.

O treinador também ressalta que a torcida será um dos fatores decisivos. “Já conquistamos a vaga para a Primeira Divisão e agora é importante finalizar este trabalho com o título, o time merece, a torcida merece, então esperamos que este estádio fique lotado, como foi no jogo do acesso. A energia que vem de fora para o campo com certeza vai fazer a diferença”, convoca Ovelha.

Os ingressos estão sendo comercializados a R$ 20,00. Estudantes e idosos pagam R$ 10,00. Eles podem ser comprados antecipadamente na Banca Camargo, Eletrodia Distribuidora, Mundo dos Esportes, Alex Sports, Posto Parisenti, Solar Materiais Elétricos, Loja Max 10, Secretaria do Canarinho junto ao Estádio, no período da tarde, secretaria do clube e Tasca Esportes.