Consórcio Machadinho faz soltura de peixes no próximo dia 19

Acontece no dia 19 de outubro a soltura experimental de peixes da Usina Hidrelétrica Machadinho. O ato será no próximo dia 19 de outubro, a partir das 10h, na comunidade de Arroio Bonito, em Piratuba, no acesso ao Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável, Escola Socioambiental.



A atividade faz parte do Programa de Monitoramento e Manejo de peixes, uma ação condicionante da Licença de Operação da UHE Machadinho, devidamente autorizada pelo Ibama.



Serão soltas espécies como grumatão, piava e suruvi produzidas a partir de reprodução de indivíduos da primeira geração de matrizes selvagens, capturadas no alto rio Uruguai.