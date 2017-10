Um homem morador de Irani foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 11, em Dourados-MS, pelo transporte de 127 quilos de pasta base de cocaína. Conforme informações do Campograndenew.com.br, Jaíso Ribeiro do Espirito Santo foi detido por policiais do Departamento de Operações de Fronteira em um caminhão Volkswagen, com placas de Campo Grande-MS. A matéria-prima da cocaína estava em um fundo falso na carroceria.



Conforme informações, ele estava levando a droga para Curitiba, onde receberia R$ 2,2 mil pelo transporte. O motorista foi autuado em flagrante pelo tráfico internacional de drogas.