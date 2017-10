Que as condições da SC­-150 que liga Capinzal a Piratuba estão precárias, os usuários já sabem. Que a rodovia que dá acesso a um dos maiores polos turísticos do Sul do país precisa de recuperação urgente, as pessoas também sabem. Contudo, a insatisfação dos motoristas parece não ecoar direito ou, ainda, não vem recebendo a atenção que merece.

Cansado de transitar por um trecho caótico, o capinzalense Junior Basei decidiu fazer um protesto sarcástico a fim de que sejam tomadas breves providências em relação a essa rodovia. Morador da Linha Gramado, interior de Capinzal, Junior Basei passa todos os dias pela SC­150 para ir a Capinzal trabalhar. Ele atua como gerente de loja.

Por volta das 7h, vestido com roupa especial, com um molinete ele reproduziu uma “pesca” em pleno asfalto, ou, o que resta dele. O gerente de loja conta que é desanimador ter que trafegar numa rodovia nessas condições. De acordo com ele, além da sensação de insegurança os motoristas enfrentam também muitos prejuízos, principalmente com a suspensão do veículo e pneus.

Um movimento para a recuperação da SC­150 vem sendo liderado pelo prefeito Nilvo Dorini que já levou ao conhecimento do governador Raimundo Colombo a necessidade de se investir nessa rodovia que recebe diariamente inúmeros veículos.

Fonte: Jornal Comunidade / Michel Teixeira