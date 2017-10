Um motociclista de 37 anos ficou levemente ferido na manhã de quarta-feira, dia 11, após bater na traseira de um Fiat Strada. O acidente aconteceu na Rua Tancredo de Almeida Neves, no Bairro São Cristóvão, por volta de 11:20h.

De acordo com as informações apuradas, carro e moto transitavam no sentido centro. O carro teria diminuído a velocidade e a motocicleta bateu atrás.

Os bombeiros voluntários fizeram o atendimento do homem no local e depois o conduziram ao Hospital São Francisco para a avaliação médica. A Polícia Militar fez o levantamento das informações para apurara as causas do acidente.