O Ginásio da UnC Concórdia recebeu nesta noite de terça (10), os primeiros jogos da segunda fase da Liga Nacional de Handebol Feminino, que reúne na chave A, a UNIP/São Bernardo (SP), Adalberto Valle (AM), AA UNB Handebol (DF), Fortaleza IFCE (CE) e a equipe dona da casa, AAU - UnC Concórdia (SC).

A primeira partida da noite entre UNIP/São Bernardo (SP) e Adalberto Valle (AM), iniciou com um atraso de vinte minutos, devido a forte chuva que caiu no município catarinense, o que ocasionou algumas goteiras na quadra.



Mas quando o apito soou, as comandadas do técnico Carlone não enfrentaram dificuldades e venceram as amazonenses com uma larga vantagem no placar - 47 a 09 ( 1º tempo 23 a 05). A artilheira da partida foi a camisa #33 da UNIP, Daniele, com 14 gols marcados.

Na sequência foi a vez das anfitriãs entrarem em quadra para fazerem sua estreia nesta fase da Liga.



Diante de sua torcida a AAU - UnC Concórdia também confirmou seu favoritismo, derrotando a AA UNB Handebol (DF), pelo placar de 41 a 08 (1º tempo 20 a 06).



Com dez gols marcados, a ponteira da AAU, Agda, foi a artilheira do jogo que encerrou a rodada do dia.

Alexandre Schneider, ao final da partida, avaliou o primeiro dia de competição como positivo.



"Nós ficamos contente com o rendimento. Pudemos revesar todo o grupo e sabemos a importância de manter o grupo inteiro, pois não é só esta competição, temos ainda o JUBs, os Jogos Abertos e quem sabe as finais da Liga Nacional. Então avaliamos positivamente esse primeiro dia, esperando que a equipe se mantenha determinada e bem focada, para que possamos pensar em classificar até quinta-feira, e aí sim, contra São Bernardo no jogo de sábado, buscar o primeiro lugar na chave, que seria importante no cruzamento da fase final da Liga Nacional".

Nesta quarta a competição tem sequência, com a seguinte programação:

18h - UNIP/São Bernardo (SP) X AA UNB Handebol (DF)

19h30 - AAU - UnC Concórdia X Fortaleza/IFCE (CE)

(Fonte: Marcos Terras/Ascom/AAU)