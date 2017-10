A família de um homem que teve morte encefálica no hospital São Francisco de Concórdia autorizou a doação de órgãos. Os médicos de Florianópolis que fazem a captação estão no Centro cirúrgico do HSF desde às 7h da manhã desta quarta-feira, 11 de outubro. Ainda não se tem a informação de quais são os órgãos que poderão ser usados para transplante. Esta é a 45ª captação feita no Hospital São Francisco desde 2007. Neste ano já são quatro.

Segundo dados do SC Transplante, de janeiro a agosto de 2017 foram realizadas 168 captações de órgãos em Santa Catarina. No mesmo período foram efetuadas 364 notificações de morte cerebral, mas a captação ocorreu em 46% dos casos. A maioria dos doadores, 57%, tinha idade entre 50 e 64 anos.

A lista de pessoas que estão na fila de transplantes no Estado é de 546 pacientes. As maiores demandas são por rins 352, medula óssea 72, córneas 56, ossos 27, fígado 20, rim/pâncreas 13, coração cinco e pâncreas um.