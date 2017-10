Uma mulher alega ter sido vítima de assalto no começo da manhã desta quarta-feira, dia 11, em Concórdia. Conforme relato à Polícia Militar, o fato foi em uma residência no Loteamento Jardim Sul.



De acordo com informações, a vítima, uma mulher, estava se arrumando para sair para o trabalho, quando um homem invadiu a residência. O suspeito estava com trajes de motociclista e capacete. Ele teria entrado pela porta e rendido a vítima, pedindo por dinheiro. A mesma alega que teve as mãos e pés amarrados e colocada em um dos cômodos da casa, enquanto que o suspeito revistava todo o interior do imóvel.



Conforme levantamento, foram levados aproximadamente R$ 70,00, que estava na bolsa. A mulher calcula que ficou amarrada por aproximadamente uma hora e só soltou e disparou o alarme quando percebeu que o suspeito já tinha deixado o local.



A PM está realizando buscas nas imediações, mas ninguém foi localizado.