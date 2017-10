O secretário executivo Wagner Bee recebeu na terça-feira, 10, nas dependências da Agência de Desenvolvimento Regional - ADR, o prefeito de Ipira Emerson Ari Reichert e a secretária da educação do município Sandra Dani Ravanelli, para a assinatura do termo de cessão de uso do Imóvel onde até o ano passado era utilizada pela Escola de Educação Básica Carlos Chagas. A partir desta assinatura o estabelecimento passará a atender aos alunos das séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal. Acompanharam o ato, a gerente de educação Gislaine Winter e a responsável pelo patrimônio da ADR, Nilva Maria Rebelatto.



Na oportunidade, o secretário Wagner Bee, enalteceu a importância da assinatura do termo de cessão de uso ao município e comentou que “esta parceria contribui com a população, beneficiando toda a comunidade escolar, atendendo as demandas de ensino da rede municipal”.



O prefeito Emerson enfatizou que com esta cedência, os alunos e toda comunidade escolar irão ter uma maior acomodação, melhorando a qualidade no ensino.

O prazo da presente cessão de uso é de vinte anos a contar da data de sua assinatura.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia)