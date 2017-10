Líder isolado, dono do melhor ataque e da melhor defesa, o Internacional chega na reta final da Série B do Brasileirão correspondendo às grandes expectativas depositadas sobre a equipe antes do campeonato. Restando nove jogos, o Colorado pode encaminhar o seu retorno à elite do futebol brasileiro já nas próximas rodadas. Porém, a estratégia é encarar um desafio de cada vez, como vem sendo a tônica colorada na temporada. Depois de bater o Brasil-PEL, nesta segunda-feira (9/10), o foco agora é no duelo com o Boa Esporte, marcado para a próxima semana.

Com 57 pontos somados até aqui, o time treinado por Guto Ferreira abriu seis do vice-líder, América-MG, e 10 do quinto colocado, Oeste-SP (ambos jogam no sábado, ainda pela 29ª rodada). Além disso, o time se mostra equilibrado, tanto no ataque como na defesa: 44 gols marcados e 20 sofridos - as melhores marcas do campeonato.

Agora o Inter terá dois desafios consecutivos fora de casa, o primeiro deles diante do Boa Esporte, na próxima terça-feira, no Municipal de Varginha. A equipe terá desfalques importantes, Edenilson e Eduardo Sasha cumprirão suspensão. Além deles, Leandro Damião e Uendel saíram da última partida sentindo dores musculares e serão reavaliados nos próximos dias. Com uma semana de preparação para o jogo no interior de Minas Gerais, o grupo ganhou dois dias de folga depois da vitória sobre o Brasil e volta a treinar na quinta, às 9h30.

(Fonte: Internacional)