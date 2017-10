Direção do Concórdia disponibiliza ingressos antecipados para a final

A direção do Concórdia Atlético Clube já iniciou a venda dos ingressos para o confronto da final da série B, marcado para o domingo, dia 15, diante do Hercílio Luz, em Concórdia. O jogo vai ser no domingo, dia 15.

Os valroes são de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 para estudantes e idosos.

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente na Banca Camargo, Eletrodia Distribuidora, Mundo dos Esportes, Alex Sports, Posto Parisenti, Solar Materiais Elétricos, Loja Max 10, Secretaria do Canarinho junto ao Estádio, no período da tarde, secretaria do clbue e Tasca Esportes.