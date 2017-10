Governo do Estado repassa R$ 200 mil para pavimentação em Arabutã

Nesta terça-feira, 10, a secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos e a prefeita de Arabutã Leani Kapp Schmitt assinaram convênio de R$216 mil para pavimentação da Rua Maria Hartman Nitschke. O investimento do Estado é de R$ 199.992,69 com contrapartida de R$ 16.684,11 do município.



Para a secretária executiva o convênio é de extrema importância para melhorar a infraestrutura e fortalecer o município. A prefeita Leani Kapp Schmitt explica que a rua que será pavimentada fica em frente a Escola Municipal Paulo Freire. “A escola atende a aproximadamente 250 alunos, então isso vai facilitar e dar mais segurança para o trânsito nessa região da cidade. Além disso vem completar as melhorias que desejamos fazer”, explica.



Também participaram do ato o vice-prefeito Olguim Metz, o gerente de políticas socioeconômicas Andrei Tecchio, a gerente de administração Dirlei Benvenutti, a gerente de infraestrutura Jordana Marafon, a gerente de educação Rosemar Guerini Fiorentim, supervisor Lenoar Bordinhon, e servidora Franciele Dalbosco.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)