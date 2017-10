Do local foram levadas três carabinas de pressão e um notebook. Prejuízo fica próximo dos R$ 5 mil.

Câmeras flagram ação de ladrão em loja no centro de Concórdia (vídeo)

Um empresário de Concórdia teve um prejuízo de aproximadamente R$ 5 mil com o arrombamento seguido de furto a estabelecimento comercial. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 10, na rua do Comércio, no centro da cidade.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento, instaladas dentro da loja. Pelas imagens, dá para perceber que somente uma pessoa invadiu o estabelecimento por volta das 4h20. Toda a ação não levou mais do que três minutos.

Do local foram levados um notebook e três carabinas de pressão, sendo uma da marca Crosmann e duas CBC, todas calibre 5,5. A Polícia Militar foi chamada para o local e fez o levantamento. Acredita-se que as armas poderão ser vendidas de forma clandestina.