Thomas foi o vencedor da segunda temporada do The Voice, tendo Ivete Sangalo como técnica / Foto: Globo.com

Foi interpretando a canção “Beijinho Doce”, que Thomas Machado conquistou os jurados do The Voice Kids, da rede Globo, em poucos segundos. O garotinho de nove anos, vencedor da segunda temporada do programa, estará em Concórdia nesta quinta-feira, 12 de outubro, e será a principal atração do Criança Feliz Aliança. Quem gosta de música gaúcha não pode ficar fora dessa festa que inicia às 13h30, na Rua Coberta.

Em conversa com o Jornalismo da Rádio Aliança, na tarde de hoje, já que durante a manhã ele frequenta a escola, Thomas Machado fez um convite especial. “Quero convidar todos para participarem da festa de Dia das Crianças, da rádio Aliança, que será muito animada”.

Gaúcho de Estância Velha, na região da grande Porto Alegre, o garotinho que não economiza fofura foi o xodó dos técnicos do The Voice Kids. Ele foi bastante elogiado pela dupla sertaneja Victor e Leo e encantou a técnica Ivete Sangalo.

Mesmo depois de ter conquistado o Brasil com a gaita e uma voz pra lá de afinada, o menino continua vivendo uma rotina de criança. A mãe Elisete diz que ele é o mesmo garoto. “Ele não mudou em nada, mas a gente sabe que ele venceu o The Voice”, destaca. Para o Dia das Crianças ele pediu como presente um vídeogame.

Questionado se em meio a tantos compromissos, 17 shows no mês passado, ainda sobra tempo para brincar, a resposta foi essa: “claro que sim. Eu gosto de brincar de carrinho e de jogar bola”, afirma o menino.

Quem gosta de uma boa música, não poderá deixar de participar do Criança Feliz Aliança. Thomas Machado vai interpretar as canções que emocionaram o Brasil na grande final do The Voice Kids.