“O Carnaval deste ano tem 90% de chances de ser realizado, mas vamos definir na próxima semana”, diz o presidente da Escola Matriz do Samba, Ronaldo Ritter. A afirmação foi feita ao Jornalismo da Rádio Aliança após a realização de duas reuniões. Uma com a Fundação de Cultura e outra entre a direção das Escolas. A indefinição permanece em função da desistência da Liga das Escolas de Samba, que organizava o evento. Os dirigentes querem auxílio e a Fundação diz que entra com a estrutura.

Ainda na semana passada a Liga oficializou que não organiza o Carnaval deste ano, pois a Prefeitura não vai repassar recursos para a entidade. O superintendente da Fundação de Cultura, Júlio Gomes, explicou que não há legalidade para repassar dinheiro, mas garantiu valores para as Escolas, em forma de premiação. Cada agremiação deve receber cerca de R$ 25 mil, conforme a colocação na disputa.

Na última terça-feira as Escolas se reuniram para tentar dar encaminhamentos na organização. “Conversamos pela manhã com o Júlio e à noite nos reunimos. A Fundação deixou claro que não tem como repassar dinheiro à Liga. Isso é um problema, pois a Liga organizava tudo, coordenava e nós nos preocupávamos com nossas Escolas. Porém, temos a intenção de realizar o Carnaval, muitas pessoas gostam e querem ver as agremiações desfilar”, conta Ritter. “Está praticamente definido, mas temos que fazer um levantamento de custos e necessidades. Criamos uma comissão interna para isso. Só vamos bater o martelo na próxima semana”, afirma ele.

Ronaldo também relata que as Escolas não terão condições de cuidar de toda a organização. “Não temos como fazer tudo, já temos o compromisso com nossas Escolas e esperamos que a Prefeitura indique e determine pessoas para nos ajudar e coordenar a parte que cabia à Liga, estamos em cima da hora e é difíciul encontrar pessoas para auxiliar. Por enquanto não há um coordenador”, solicita ele.

Já Júlio Gomes diz que deixou claro que a Prefeitura será parceira, mas disponibilizando a estrutura. “Nesta reunião de terça-feira colocamos que nossa parte vamos fazer sim. Vamos disponibilizar a estrutura, a iluminação, os jurados, se necessário e ainda os R$ 75 mil para a premiação”, detalha. “Mas a organização é por conta das Escolas, não temos como assumir isso”, enfatiza.