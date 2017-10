A Polícia Civil de Concórdia recuperou um caminhão Scania, com registro de furto. A ação foi desencadeada na noite da segunda-feira, dia nove.

Conforme a Divisão de Investigação Criminal, a DIC, a polícia chegou até esse caso através de informações sobre a possibilidade de um caminhão, de Guaramirim, com registro de furto, estar na região. Desde então, iniciou-se o trabalho de monitoramento dos acessos e um caminhão guincho, com placas do Paraná, foi abordado transportando uma cabine. De acordo com a DIC, o condutor do guincho indicou a oficina onde estaria o restante do caminhão, que fica às margens da BR 153.

Neste local, a Polícia Civil constatou ser ocaminhão com o registro de furto. Na ocasião, uma arma de fogo também foi apreendida e diversos animais, galos, estavam no local e a suspeita é que os animais seriam usados para rinha. Eles estavam com sinais de maus tratos.

Todos os envolvidos foram levaos para a Central de Polícia de Concórdia.