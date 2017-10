Os produtores de aves da região do Vale da Produção, que estavam integrados à Globoaves, receberam bem a proposta de renegociação das dívidas que a empresa apresentou no começo desse mês em Assembleia Judicial, realizada no Paraná. A informação é do presidente da Associação dos Produtores de Aves do Vale da Produção, João Valmir do Amaral. A proposta, em questão, foi aprovada nesta reunião e agora falta a homologação por parte da Justiça do Estado do Paraná.

Conforme Amaral, pela proposta apresentada e aprovada, os avicultores vão receber o montante de R$ 10 mil a partir dos 30 dias após a homologação dessa proposta. Num segundo momento, os produtores que têm até R$ 40 mil a receber da empresa, vão ser remunerados em R$ 30 mil. Esse recurso virá da venda de uma das empresas vinculadas à companhia. Quem tem valor de até R$ 40 mil, vai receber 100% da dívida.

Já os avicultores que tem o montante de até R$ 99 mil, vão receber o valor restante com deságio que pode ser de aproximadamente 40%.

A Globoaves, que estava operando com uma planta em Lindóia do Sul, está em processo de recuperação judicial. Cerca de 120 avicultores do Vale da Produção, que estavam integrados à empresa, tem um valor total de aproximadamente R$ 2,4 milhões.