Na tarde desta sexta-feira (6) a Associação Chapecoense de Futebol, apresentou aos familiares das vítimas do acidente aéreo com o avião da LaMia em novembro do ano passado a prestação de contas referentes ao valores provenientes da agenda internacional de jogos do clube.

A prestação de contas contemplou a forma de rateio dos valores recebidos relacionados às partidas contra o Barcelona, pela Taça Joan Gamper, amistoso internacional contra a Roma, O prêmio referente ao vice campeonato na Copa Suruga no Japão e de uma doação da J-League.

Após a apresentação dos valores aos familiares e também às duas Associações constituídas para intermediar as conversas com a Chapecoense (ABRAVIC e AFAV-C) referentes aos assuntos ligados à tragédia, o clube iniciou a atualização dos dados bancários de todos os familiares que receberão os valores determinados, sendo eles recebidos judicialmente ou não.

Os dados foram apresentados prezando pela transparência às informações e valores recebidos pelo clube após as justas homenagens às vítimas do acidente aéreo na Colômbia. A partilha será realizada entre sessenta e quatro vítimas fatais e quatro sobrevenientes.

O valor líquido total, deduzidos o imposto de doação (ITCMD), proveniente dos jogos realizados e também de uma doação espontânea da Liga Japonesa de Futebol (J League) será de R$ 748.720,93. Cada família das sessenta e oito vítimas receberá R$ 11.010,00.

Nesta prestação de contas o clube enfatiza que os valores destinados aos familiares representam 50% do montante total recebido pelo clube. A outra metade será destinada para ajudar reconstrução da Associação Chapecoense de Futebol.

A Chapecoense ainda aguarda a confirmação do recebimento de recursos referentes à cota de participação na Copa Suruga, que ainda demandam de questões burocráticas para serem efetivados. Após sua efetivação os valores serão destinados da mesma forma aos familiares, com todas as deduções das despesas de participação na competição e o imposto de doação.

