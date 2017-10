Começa nesta terça-feira, dia 10, a segunda fase da Liga Nacional de Handebol Feminino, em Concórdia. A competição será desenvolvida até o próximo sábado, dia 14. Todos os jogos serão realizados no ginásio da UnC Concórdia.

Além da Associação Atlética Universitária, participam da fase as equipes do São Bernardo, Fortaleza e Distrito Federa e Adalberto Valle, do Amazonas.

Terça-feira, dia 10:

18h00: São Bernardo x Adalberto Valle

19h30: Concórdia x Distrito Federal

Quarta-feira, dia 11:

18h00: São Bernardo x Distrito Federal

19h30: Concórdia x Fortaleza

Quinta-feira, dia 12:

18h00: Fortaleza x Distrito Federal

19h30: Concórdia x Adaleberto Valle

Sexta-feira, dia 13:

18h00: Adalberto Valle AM x Distrito Federal

19h30: São Bernardo x Fortaleza

Sábado, dia 14:

17h00: Adalberto Valle x Fortaleza

18h30: Concórdia x São Bernardo