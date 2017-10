A Polícia Militar de Concórdia apreendeu seis pés de maconha, que estavam sendo cultivados em uma residência, em Concórdia. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia nove, no bairro Nazaré. Conforme informações da PM, a guarnição recebeu a informação de que havia seis pés plantados em potes.



De acordo com a PM, no local havia duas pessoas, uma de iniciais A.R.S, de 25 anos, e outra de I.R.S, de 20 anos. No local moram quatro pessoas e os dois abordados não souberam informar o nome dos demais, que não estavam no local. Um Termo Circunstanciado foi confeccionado e as plantas foram recolhidas.