O enxadrista concordiense Denison da Silva sagrou-se campeão na categoria Absoluto dentro do Primeiro Torneio Aberto de Xadrez de Peritiba. A competição foi realizada no fim de semana e contou com a participação de enxadristas de Concórdia, Peritiba e Joaçaba. Foram disputadas duas categorias. Já na sub-13, o atleta peritibense Wesley Dahmer ficou campeão na categoria sub-13, também com cinco vitórias.