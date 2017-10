Resultados das Olimpíadas da Terceira Idade, que foi realizada no último fim de semana. A competição foi realizada na SER Sadia e o Industriários foi o campeão geral, com 62 pontos. Depois aparecem o Suas, com 52 pontos e na sequência o São José, Nazaré, Cachimbo, Campo Verde/Gruta e Primavera.

Truco Masculino

1º Linha São Paulo

2º São José

3º SUA

4º Caravággio

5º Cachimbo

Bocha Masculina

1º SUA

2º Linha Salete

3º Nazaré

4º Planalto

5º Industriários

Bocha Feminina

1º Campo Verde/Gruta

2º Industriários

3º Santo Ângelo

4º Centro

5º Planalto

Dominó Feminino

1º Industriários

2º São José

3º Planalto

4º Três de Outubro

5º Engenho Velho

Dominó Masculino

1º SUA

2º São José

Bolão Feminino

1º Nazaré

2º Industriários

3º São José

Bolão Masculino

1º SUA

2º Industriários

Escovão Feminino

1º Cachimbo

2º Industriários

Escovão Masculino

1º Cachimbo

2º SUA

3º Itaíba

Três Sete Masculino

1º Engenho velho

2º Industriários

3º Planalto

4º Barra Bonita

5º Caravággio

Três Sete Feminino

1º Salete

2º Itaíba

3º Industriários

4º Santo Angelo

Dança de Salão de 60 a 69 anos

1º Grupo 1º de Maio/Gruta

2º Primavera

3º Caravággio

4º Santo Ângelo

5º Três de Outubro

Dança de Salão acima de 70 anos

1º Fragosos

2º Primavera

3º Caravággio

4º Santo Antônio

5º Três de Outubro