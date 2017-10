Na manhã de hoje (segunda), policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 4 mil maços de cigarros aromatizados provenientes do Paraguai. A mercadoria estava em um GM/Astra, placas de Cascavel/PR, abordado na BR 282. A carga do cigarro aromatizado é avaliada em 40 mil reais, segundo a Receita Federal.

O motorista não obedeceu ordem de parada dada pelos agentes em Campos Novos e se evadiu em alta velocidade, sendo alcançado somente no município de Erval Velho. Os cigarros estavam no porta-malas e assoalho do veículo.

Além do condutor, de 51 anos, a passageira de 37 anos também foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde vão responder por contrabando. A mercadoria e o veículo ficaram os cuidados da Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)