Depois de quase uma semana na UTI do Hospital São Francisco, o menino de oito anos, que foi atingido na cabeça por um disparo de espingarda de pressão, agora se recupera em um quarto normal. Ele permanece internado, mas está na pediatria desde sexta-feira, dia 06.

O disparo acidental aconteceu na manhã domingo, dia 1º, em Linha Saltinho, interior de Concórdia. O projétil ficou alojado na cabeça e a criança foi encaminhada em estado grave ao Hospital.

A própria família acionou os Bombeiros e iniciou o transporte. A guarnição foi ao encontro do veículo que conduzia a criança e fez o resgate em São Cristóvão, próximo à Chevrolet. No caminho a guarnição realizou os procedimentos até a chegada ao Pronto Socorro.

De acordo com informações da Polícia Militar, o disparo foi feito com uma espingarda de pressão, calibre 5.5, e a criança foi atingida acidentalmente. O menino estava escorado na parte traseira de um carro e um dos familiares estaria com a arma escorada no teto do veículo para atirar. Quando disparou o menino acabou atravessando em frente a arma.