Um Pastor Alemão de sete meses morreu e um Husky Siberiano de seis anos está se recuperando, depois de serem envenenados em uma propriedade rural que fica em Santo Antônio, interior de Concórdia. O caso aconteceu no final de semana e um veterinário constatou que os animais ingeriram algo com veneno.

O proprietário dos cachorros, Ademir Ferreira da Cruz, conta que percebeu que os animais passavam mal no sábado pela manhã. “Nós saímos de casa na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã notei que eles estavam deitados, babando e vomitando. Falamos com um veterinário, ele passou aqui e constatou o envenenamento”, conta ele. “Os dois foram medicados e o Husky está se recuperando, mas infelizmente no domingo o Pastor Alemão morreu”, lamenta Ferreira.

Segundo Ademir, não há vestígios de veneno. Ele acredita que o produto pode ter sido jogado onde os cachorros ficavam amarrados. “Eles não saiam da propriedade, ficavam amarrados no barracão onde temos o confinamento de gado. Quem deu veneno, jogou pouca quantidade, pois não encontramos nada”, relata. “Não temos inimizade com ninguém, acho que quem fez isso queria furtar alguma coisa”, destaca o proprietário.