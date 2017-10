O mês de outubro é dedicado à prevenção da saúde da mulher, principalmente do câncer do colo de útero e de mama. Em Concórdia a cidade entrou no clima do Outubro Rosa e uma programação especial será realizada no dia 28 de outubro, na Rua Coberta.

O evento vai focar a saúde das mulheres e dos homens, já que em novembro as campanhas de prevenção são focadas ao público masculino. Haverá ações voltadas aos cuidados com a saúde, atividade física, beleza e atrações culturais. A programação é gratuita e vai começar a partir das 7h30. Mais de 20 entidades estão apoiando essa iniciativa.

No sábado, dia 21 de outubro, todas as Estratégias de Saúde da Família e a unidade sanitária central estarão abertas das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, para a coleta do preventivo. As mulheres que tiverem interesse em fazer esse exame não precisam agendar horário. No dia 25 a unidade sanitária fará um horário especial, até as 21h, para fazer a coleta de preventivo.