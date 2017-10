Duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar de Irani, por envolvimento em briga seguida de quebra-quebra durante uma festa de inauguração do centro comunitário, no bairro Santo Marcon, em Irani. O fato foi atendido pela PM no começo da madrugada do domingo dia oito.

Conforme relatos, elas estavam com um grupo de pessoas que se envolvem na confusão que foi registrada por câmeras de aparelho de telefone celular, cujas imagens foram jogadas na rede social whatsapp.

De acordo com a PM, um veículo que estava estacionado próximo do salão também foi depredado e objetos do interior foram levados. Não se sabe ainda se esse caso tem relação com a confusão.

A reportagem da Rádio Aliança recebeu imagens da confusão durante o fim de semana e conversou com pessoas que estavam no local na hora do incidente, que confirmaram a autenticidade do material.