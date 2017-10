O domingo sem jogo, devido as datas FIFA, foi de trabalho intenso para os atletas do Grêmio no CT Presidente Luiz Carvalho. Durante a manhã, o treinador Renato Portaluppi comandou as atividades visando o confronto com o Cruzeiro, na quarta-feira, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kannemann, o meia Cícero e os atacantes Jael e Beto da Silva, que haviam sido preservados no sábado, participaram normalmento do treino.



Após a realização da tradicional roda de bobinho e do aquecimento sob orientação do preparador físico Rogério Dias, os atletas foram divididos em três times com 8 jogadores em cada grupo. De colete branco estavam Paulo Vitor, Kannemann, Rafel Thyere, Léo Moura, Jailson, Everton, Jael e Jean Pierre. No time azul, Marcelo Grohe, Geromel, Edilson, Cortez, Machado, Fernandinho, Lucas Barrios e Patrick. E no amarelo, Thiago, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Léo Gomes, Kaio, Dionathan, Cícero e Beto da Silva.



Com o campo reduzido, três goleiras no campo e todos os times atuando simultaneamente, o trabalho priorizava a troca de passes em espaço curto e a finalização nas duas metas adversárias. Foram mais de 50 minutos de movimentação intensa, com pequenas paradas para hidratação. Ao final dos jogos, alguns atletas realizaram cobranças de pênalti sob o olhar atento do técnico Renato.

(Fonte: Grêmio)