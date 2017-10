O Internacional encara nesta segunda-feira, a partir das 20h, no Beira-Rio, a primeira das dez partidas restantes no Campeonato Brasileiro da Série B. O adverário na 29ª rodada é o Brasil-Pel, e o Colorado vai em busca da nona vitória seguida em seus domínios para se manter, de forma isolada, no topo da tabela de classificação - no momento, lidera com 54 pontos, a três de distância do vice-líder e a sete do quinto colocado.

A preparação para o confronto foi encerrada na manhã deste domingo, em treino realizado com os portões fechados no Gigante (galeria de fotos acima). O Inter terá os retornos de Víctor Cuesta e William Pottker, que estavam suspensos. Por outro lado, Rodrigo Dourado, com uma lesão muscular, desfalca o time e deve ser substituído por Charles. No sábado (7/10), o técnico Guto Ferreira comandou um coletivo que encaminhou a escalação que deve iniciar diante do Xavante: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha.

"Existe uma gana e uma vontade muito de grande de reverter o resultado negativo que tivemos contra o Paraná na última rodada. Sabemos que jogar com o Brasil-Pel sempre é muito difícil, ams estamos muito focados", afirma Guto Ferreira.

(Fonte: Internacional)