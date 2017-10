Equipe masculina ficou na terceira colocação no Campeonato Brasileiro.

Tênis de Mesa concordiense bronze no PR

A Associação Concordiense de Tênis de Mesa conquistou a medalha de bronze por equipes dentro do 51º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que foi realizado na última dias em Toledo, no Paraná. O time da Capital do Trabalho esteve representado por Ademir Monteiro da Silva, Giuliano Flint Peixoto e Danilo Toma