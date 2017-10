O Concórdia Atlético Clube está muito próximo de garantir o título de campeão da série B do Campeonato Catarinense de 2017. O Galo do Oeste venceu de virada o Hercílio Luz, no primeiro jogo da final entre as duas equipes. A partida foi realizada na tarde deste domingo, dia oito, no Estádio Anibal Torres da Costa, em Tubarão. O placar foi de 3 a 1.



Em um campo encharcado por causa da chuva, os dois times tiveram muita dificuldade para a articulação das jogadas. Porém, o time da casa saiu na frente com Luizinho, na primeira etapa. O empate do Concórdia também veio no primeiro tempo com gol de Gabriel Alemão, aproveitando rebote do goleiro após cobrança de falta.



A virada do CAC foi construída na etapa complementar de partida, com gols de Jorginho e Beto. O Galo do Oeste estava sem seis titulares para esse confronto. Quatro já podem voltar para o jogo da volta.

Para o duelo do próximo domingo, dia oito, o Concórdia Atlético Clube poderá perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim garante o título. O segundo e decisivo jogo será no domingo, dia 15, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.