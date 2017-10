Na noite desta sexta-feira,6, a Polícia Militar se deslocou até uma residência em Joaçaba após denúncia de que duas meninas menores de idade estariam na casa de um idoso de 75 anos, e que poderiam estar ali com o intuito de realizar práticas sexuais.

No local, a PM encontrou as duas menores de idade, uma com 13 anos saindo do banho e a outra de 14 anos, no quarto trocando de roupas. Após vistoria foram encontradas peças íntimas de uma das meninas e preservativos abertos ao lado da cama.

Diante do que foi constatado, todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia para esclarecimento. De acordo com o conselho tutelar, que foi chamado para acompanhar o caso, uma das adolescentes tem histórico de envolvimento com prostituição.

Em continuidade aos procedimentos, a Policia a encaminhou as adolescentes para exame pericial, a fim de obter informações se houve conjunção carnal. De acordo com o delegado, plantonista José Castilho o homem e as meninas foram ouvidos. Elas negaram envolvimento com o homem. Afirmaram que estariam tomando banho enquanto ele estava na cozinha preparando algo para comerem. Sobre os preservativos elas justificaram que estavam brincando de encher de ar e fazer “balões”, não sendo encontrado nenhum deles com algum tipo de fluido que remetesse a pratica sexual. Além disso, a polícia disse ouvir vizinhos que exceto por algazarra não vizualizaram nenhum ato libidinoso. Sobre o exame de conjunção carnal, foi apontado que elas já praticaram atos sexuais, mas, que não teriam acontecido naquele dia.

Diante da inexistência de provas para configurar crime, o homem foi liberado. Porém, ainda segundo delegado José, o boletim de ocorrência foi remetido a Delegacia de Proteção a Criança Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Joaçaba para que o delegado responsável análise sobre possibilidade de instauração inquérito policial.

(Fonte: Portal Eder Luiz).