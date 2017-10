A partida realizada na tarde de sábado, dia 07, foi decisiva para os times de Planalto e Linha São Paulo. O jogo, válido pela Série “A” do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol, determinou o destino dos dois times. Jogando em casa o Planalto venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final. Já o Linha São Paulo, que não fez boa campanha na competição, precisava dos três pontos, mas com a derrota, caiu para a Série “B”.

O único gol da partida saiu no final do primeiro tempo. Depois de cobrança de falta e do bate e rebate na área, Kaiser subiu mais que a zaga e cabeceou para o gol.

Na segunda etapa o time visitante até tentou esboçar uma reação, mas não teve sucesso. As faltas tomaram conta do jogo. O time de Planalto conseguiu segurar o placar e ainda criou mais algumas oportunidades. Nos minutos finais, Ricardinho bateu de fora da área e a bola explodiu do travessão. “Nosso time não fez um jogo como deveria, mas mesmo assim saímos coma vitória e com a classificação. Esse era o objetivo e agora é pensar na próxima fase”, comenta o técnico do Planalto, Oscar.

O técnico Douglas, de Linha São Paulo, lamentou a derrota, mas garantiu que a equipe estará no Interiorano em 2018. “Infelizmente caímos para a B, mas agora é erguer a cabeça e trabalhar para que no ano que vem a gente faça um bom campeonato, suba para a série A, e quem sabe com o título. Estaremos em campo”, adiantou ele.