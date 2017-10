A maioria dos participantes do Plebisul concorda com a separação dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná para formar um novo país. Pelo menos é o que aponta o resultado da consulta popular, realizada neste sábado, dia sete, em Concórdia. A iniciativa foi realizada em aproximadamente 900 cidades dos três estados.

Na Capital do Trabalho, mais de 800 pessoas votaram em duas urnas. Em uma delas, foram 450 participantes, com 443 votos favoráveis e separação e sete contrários. Na outra, foram 366 que disseram sim para o novo país e 22 que querem continuar sendo como Brasil. A consulta popular não tem validade legal, mas serve para saber a opinião da população em relação a iniciativa de transformar os três estados do sul do Brasil em uma nova nação.

Junto com a votação, também houve a coleta de assinaturas para a formalização de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que visa pedir um plebiscito em nível de Brasil para discutir de forma legal a possibiildade de criar um novo país com PR, SC e RS. O objetivo é colher cerca de três milhões de assinaturas, o que balizaria legalmente esse Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Em Concórdia foram coletadas aproximadamente 700 assinaturas para esse documento.