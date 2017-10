Um homem de 40 anos de idade ficou ferido ao ser atacado por um bovino, em propriedade rural, no interior de Concórdia. O fato foi registrado na comunidade de Barra do Tigre. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, com o apoio do Samu.

De acordo com relatos passados à guarnição, a vítima foi atacada pelas costas. Com o impacto ela foi projetada ao chão. Mesmo assim, o homem conseguiu caminhar até uma residência para pedir ajuda.

A vítima apresentava suspeita de fratura de costelas no lado esquerdo e dificuldade para respirar. Também há a suspeita de hemorragia interna. De acordo com os Bombeiros, o paciente estava lúcido e consciente, porém reclamando de dores.

Ele foi conduzido para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco, onde passará por exames.