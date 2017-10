Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (07) em Marcelino Ramos. Um Gol com placas de Erechim, que seguia sentido Marcelino a Viadutos, saiu da pista na comunidade de São Caetano. O veículo, que era ocupado apenas pelo motorista, atingiu em cheio uma árvore, e ficou praticamente destruído. A equipe do SAMU de Marcelino Ramos foi acionada e imediatamente se deslocou até o local. O motorista, um jovem de 20 anos, foi encontrado preso nas ferragens. Ele foi retirado dos escombros levado para o hospital de Marcelino e diante da gravidade dos ferimentos transferido para Erechim, ainda pela madrugada. O jovem estava com uma fartura exposta no braço e um corte profundo na cabeça. A família do jovem é de Mariano Moro. O veículo ficou praticamente destruído. O acidente aconteceu logo depois da curva da propriedade do vereador Serginho Beal.



(Fonte: Portal Marcelino Ramos)