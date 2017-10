Em um dos casos, vítima foi atingida por três golpes no joelho.

Duas ocorrências de agressão por arma branca foram registradas na noite da sexta-feira, dia seis, em Concórdia. Ambas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e Polícia Militar.

A primeira delas foi no bairro Petrópolis, onde uma moça de 22 anos foi socorrida com ferimentos na face e na cabeça, sem gravidade. A suspeita é que um homem teria invadido a residência da vítima e desferindo os golpes. Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr para a casa de vizinhos pedir ajuda.

O outro foi no bairro das Nações, onde um homem de 41 anos foi atingido por três facadas no joelho. Ele teria se envolvido em uma briga com outro homem, que desferiu os golpes.

Ambos foram levados para o Hospital São Francisco.